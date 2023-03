Tennis | Dario Puppo | “Per ora Alcaraz un gradino sopra Sinner | ma non sarei disfattista”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha parlato aMania, appuntamento settimanale su Sport2U, web tv di OA Sport: a tenere banco nella discussione il Masters 1000 di Miami con il possibile ennesimo capitolo del dualismo tra Jannike lo spagnolo Carlos. Il commento a caldo sulla vittoria diai danni di Rublev: “Onestamente quei 5 game del primo set sono stati a dir poco esaltanti, il prosieguo di quello che abbiamo già visto in qualche modo nel torneo di Indian Wells ed anche agli Australian Open, proprio a livello di miglioramento. Oltre a puntare sul discorso della preparazione fisica, c’è stato anche quello di riportare ad un livello alto e anche di più le sue armi principali, la risposta senza dubbio in questi due tornei nordamericani è quella che balza agli occhi. Oggi però in ...