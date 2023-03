Tennis: Atp Miami, Sonego ko agli ottavi contro Cerundolo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Miami, 29 mar. - (Adnkronos) - Finisce agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurro, numero 59 del mondo, cede all'argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 dopo due ore e tre minuti di gioco. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. - (Adnkronos) - Finiscedi finale la corsa di Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurro, numero 59 del mondo, cede all'argentino Francisco, numero 31 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 dopo due ore e tre minuti di gioco.

