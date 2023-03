Tengo sueños eléctricos | la recensione del film trionfatore al FESCAAAL e Locarno 75

Leggi su moviemag

(Di mercoledì 29 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Per la regia della costaricana Valentina Maurel,è undrammatico del 2022. L’opera della Maurel ha riscosso un grande successo in questi mesi, aggiudicandosi prima ad Agosto la Miglior regia e la Miglior performance maschile e femminile al 75°Festival, terminando poi la sua corsa vincente al2023,