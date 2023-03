Telefonata Meloni-Zelensky | “Serve una pace giusta” Il presidente ucraino | “Grati all’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovo colloquio telefonico oggi tra il premier Giorgiae ilVolodymyr, dopo che entrambi in mattinata erano intervenuti al Summit for democracy, il vertice virtuale per la democrazia, presieduto dalla Casa Bianca e al quale hanno partecipato leader di tutto il mondo. Nel corso della, di cui hanno dato notizia sia Palazzo Chigi sia il, i due leader hanno parlato della “necessità di perseguire una” eha voluto rinnovare il proprio ringraziamento per il sostegno dell’Italia, manifestando anche “apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione prevista per il 26 aprile, un’occasione importante – si legge nella nota ...