Telefonata Meloni - Zelensky: perseguire una pace giusta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."Ho avuto una Telefonata produttiva con il primo ministro italiano Giorgia Meloni - ha scritto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023)tra il presidente ucraino Volodymyre la presidente del Consiglio Giorgia."Ho avuto unaproduttiva con il primo ministro italiano Giorgia- ha scritto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky . Il presidente ucraino ha mostrato apprezzamento per la Conferenza… - vivereitalia : Ucraina, telefonata Meloni-Zelensky: 'Serve 'pace giusta'' - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????????? #Zelensky: 'Ho avuto una telefonata proficua con Giorgia #Meloni. Abbiamo discusso le nostre iniziative bilateral… - Agenzia_Ansa : Telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky . Il presidente ucraino ha mostrato apprezzamento per la Confe… -

Zelensky ringrazia Meloni. 'Respingeremo gli attacchi russi' Nella telefonata con la premier Giorgia Meloni, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "ha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per ... Zelensky a Meloni: 'Necessaria una pace giusta' AGI - 'Ho avuto una telefonata produttiva con Giorgia Meloni . Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali'. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet. 'Il percorso verso la ... Telefonata Meloni - Zelensky: perseguire una pace giusta Telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."Ho avuto una telefonata produttiva con il primo ministro italiano Giorgia Meloni - ha scritto Zelensky su Telegram - . Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. La ... Nellacon la premier Giorgia, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "ha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per ...AGI - 'Ho avuto unaproduttiva con Giorgia. Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali'. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet. 'Il percorso verso la ...tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia."Ho avuto unaproduttiva con il primo ministro italiano Giorgia- ha scritto Zelensky su Telegram - . Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. La ... Telefonata Meloni-Zelensky, va perseguita una pace giusta Agenzia ANSA Telefonata Meloni-Zelensky, va perseguita una pace giusta I due, riferisce Palazzo Chigi, hanno parlato della necessità di perseguire una "pace giusta". Nella telefonata con la premier Giorgia Meloni, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "ha ... Telefonata Meloni-Zelensky: perseguire una pace giusta Roma, 29 mar. (askanews) - Telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."Ho avuto una telefonata produttiva con il primo ministro italiano ... I due, riferisce Palazzo Chigi, hanno parlato della necessità di perseguire una "pace giusta". Nella telefonata con la premier Giorgia Meloni, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "ha ...Roma, 29 mar. (askanews) - Telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni."Ho avuto una telefonata produttiva con il primo ministro italiano ...