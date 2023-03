Tavolo farmaceutica Egualia | «Una cabina di regia per la sostenibilità industriale»

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Le istanze dei produttori di farmaci fuori brevetto su costi, gare e produzione Roma, 29 marzo 2023 – Ildellae del biomedicale, voluto dai Ministri Urso e Schillaci, riunitosi oggi al MIMIT, rappresenta il primo nucleo delladichiesta dalle aziende in vista di un coordinamento nazionale delle politiche di settore che coinvolga tutti gli interlocutori della filiera del farmaco. Il percorso avviato oggi accende i riflettori sulle prospettive di una filiera produttiva strategicamente importante non solo per la salute pubblica ma anche per la competitività e la sfida geopolitica globale. Per le aziende aderenti adla prima vera sfida da vincere è quella della, che per il comparto si ...