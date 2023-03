Tavazzi (The European House – Ambrosetti), ’70 mld il fatturato della filiera e-commerce’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – L’e-commerce “è un fenomeno grande ma soprattutto in continua crescita. Sono circa 40 miliardi di euro il transato dell’e-commerce, con una crescita davvero significativa anno su anno. Settanta miliardi di euro il fatturato della filiera e 380mila posti di lavoro”. Lo ha detto Lorenzo Tavazzi, partner The European House – Ambrosetti, presentando la survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo ‘Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani’, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – L’e-commerce “è un fenomeno grande ma soprattutto in continua crescita. Sono circa 40 miliardi di euro il transato dell’e-commerce, con una crescita davvero significativa anno su anno. Settanta miliardi di euro ile 380mila posti di lavoro”. Lo ha detto Lorenzo, partner The, presentando la survey realizzata da The, in collaborazione con Amazon, dal titolo ‘Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani’, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

