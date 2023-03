“Tavassi? Purtroppo glielo dobbiamo dire” GF Vip 7 | brutte cose da Antonella e Donnamaria

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Edoardo, arriva la decisione. Un’esperienza televisiva unica quella trascorsa all’interno della casa del GF Vip 7 che ha dato modo ai due vipponi di conoscersi e dare il via a una storia d’amore che ha ripreso a camminare a pieni ritmi anche e soprattutto lontano dalle telecamere del programma. La coppia sta vivendo un periodo di bilanci in vista di tanti progetti di vita da realizzare e tutto questo reca con sè anche decisione importanti e condivise. La decisione di Edoardosu Edoardo. Ebbene si, perFiordelisi ed Edoardoè giunto il momento di camminare uniti e complici e questo comporta anche tagli netti con il passato non necessariamente così tanto lontano. La coppia di ex vipponi sembra essere giunta al punto di tenere vicino solo chi davvero ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vale97B : RT @Giovann45796763: #donnalisi Purtroppo micol gli ha detto se vuoi vincere ti conviene fare buon viso a cattivo gioco . Lui molto greve n… - viviana2akyurek : RT @Giovann45796763: #donnalisi Purtroppo micol gli ha detto se vuoi vincere ti conviene fare buon viso a cattivo gioco . Lui molto greve n… - Mimma22851036 : RT @Giovann45796763: #donnalisi Purtroppo micol gli ha detto se vuoi vincere ti conviene fare buon viso a cattivo gioco . Lui molto greve n… - Giovann45796763 : #donnalisi Purtroppo micol gli ha detto se vuoi vincere ti conviene fare buon viso a cattivo gioco . Lui molto grev… - Dori26382223 : @Paola61513176 Tutto il lavaggio di Tavassi ,dove Tavassi si presenta distrugge purtroppo -

...male nei nostri confronti ealtre persone lo fanno di continuo, quindi noi personalmente non vogliamo avere degli amici che ci mancano di rispetto in questo modo. Chi Micol,che ...però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un'email al Pr ... Leggi Anche Guendalinadopo l'intervento di chirurgia estetica: ecco cosa ha rifatto Leggi ...Edoardo, di novembre, è uno Scorpione . Luca Onestini , nato il primo di gennaio, è ..., Saturno non porta buone notizie immediate. Andando a vedere i segni zodiacali, l'unico maschio ...

Guendalina Tavassi cacciata dall'hotel per famiglie: «Sono sconvolta. C'è ancora gente di m***a» ilmattino.it

Guendalina Tavassi a "Pomeriggio Cinque" è tornata a parlare dell'episodio che l'ha vista coinvolta di recente: l'influencer sarebbe stata respinta da un hotel per famiglie dopo una sua intervista a L ...Guendalina Tavassi, ex concorrente del GfVip, è infuriata sui social. L'ex gieffina ha scelto di raccontare il reale motivo nelle sue Instagram stories.