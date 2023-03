Taiwan, la presidente Tsai in visita negli Usa. Pechino promette “risolute contromisure”. Ma il vero obiettivo è il voto del 2024 (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cina adotterà “risolute contromisure” qualora Tsai Ing-wen – in partenza per gli Stati Uniti – dovesse incontrare il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. A poche ore dal decollo, le autorità cinesi ribadiscono la propria contrarietà alla visita della presidente Taiwanese negli Usa. Tsai sosterà a New York e Los Angeles in occasione di un viaggio di dieci giorni in America Centrale che la vedrà impegnata in Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 alleati di Taipei. Solo pochi giorni fa l’Honduras ha annunciato l’interruzione delle relazioni diplomatiche per allacciare rapporti ufficiali con la Cina popolare. Quella di Tsai è quindi una trasferta volta a sfoggiare le poche amicizie rimaste, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cina adotterà “” qualoraIng-wen – in partenza per gli Stati Uniti – dovesse incontrare ildella Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. A poche ore dal decollo, le autorità cinesi ribadiscono la propria contrarietà alladellaeseUsa.sosterà a New York e Los Angeles in occasione di un viaggio di dieci giorni in America Centrale che la vedrà impegnata in Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 alleati di Taipei. Solo pochi giorni fa l’Honduras ha annunciato l’interruzione delle relazioni diplomatiche per allacciare rapporti ufficiali con la Cina popolare. Quella diè quindi una trasferta volta a sfoggiare le poche amicizie rimaste, ...

