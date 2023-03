Taiwan: Cina, risposta risoluta se presidente Taipei vede leader Camera Usa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pechino, 29 mar. (Adnkronos) - La Cina ha minacciato ''una risposta risoluta'' se il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy dovesse incontrare la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen durante il suo previsto viaggio negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una "provocazione", ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. La presidente di Taiwan ha in programma un viaggio in Guatemala e in Belize che la vedrà passare per New York il 30 marzo e Los Angeles il 5 aprile. Seppur non ci sia una conferma ufficiale, è previsto che incontri McCarthy al termine del suo viaggio di dieci giorni, quindi a Los Angeles. "Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pechino, 29 mar. (Adnkronos) - Laha minacciato ''una'' se ildelladei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy dovesse incontrare ladiTsai Ing-wen durante il suo previsto viaggio negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una "provocazione", ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'ufficio cinese per gli Affari di, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. Ladiha in programma un viaggio in Guatemala e in Belize che la vedrà passare per New York il 30 marzo e Los Angeles il 5 aprile. Seppur non ci sia una conferma ufficiale, è previsto che incontri McCarthy al termine del suo viaggio di dieci giorni, quindi a Los Angeles. "Ci ...

