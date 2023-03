Supplenze docenti 2023 | come funzionerà algoritmo da GPS materia e sostegno DIRETTA alle 15 | 00 con Cozzetto Anief VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Supplenze docenti 2023, come funzionerà algoritmo da GPS materia e sostegno. DIRETTA alle 15:00 con Cozzetto (Anief… - orizzontescuola : Supplenze docenti 2023, come funzionerà algoritmo da GPS materia e sostegno. DIRETTA alle 15:00 con Cozzetto (Anief… - ilCandido : RT @ConfCGS: #Supplenze, Tar Lazio accoglie il ricorso della @GildaInsegnanti sui malfunzionamenti dell'algoritmo- - orizzontescuola : Supplenze: ecco le scuole che ricercano i docenti da MAD per tedesco, inglese, A027, A042. Interpelli - uil_rua : Scuola & Concorsi ( -

Una notizia che sicuramente farà piacere alle migliaia diabilitati e specializzati all'estero che attendono, qualcuno anche da due anni, una risposta dal Ministero sulla domanda di ......gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso deidella ...da MAD 2022, domande devono contenere dichiarazione di non essere inseriti in GPS o altra ......con riserva nelle Gps dovrebbe permettere agli aspiranti di potere accettare leannuali, ... rileva l'Ansa, è che la notizia "ha già fatto saltare su tutte le furie oltre 2.000...

Insegnanti di sostegno abilitati all’estero potranno fare supplenze nelle scuole italiane: “Titoli comp... Il Riformista

Non si parli allora di continuità didattica - aggiunge D'Aprile - se la supplenza assegnata al docente in attesa di riconoscimento del titolo, potrà decadere nel momento in cui questo non dovesse ...il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto ad informare i sindacati in merito ad un netto cambio di direzione in relazione alla questione riguardante i docenti abilitati all’estero.