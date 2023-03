Superbonus, una situazione sfuggita di mano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tormentata storia quella del bonus legato al ripristino delle facciate. Partito con il piede sbagliato, quel mostro legislativo starebbe arrivando al traguardo in un modo che definire bizzarro è ancora un complimento. In effetti l’intera vicenda della sua attività ebbe inizio con il governo Conte, quando sia i costruttori che i malfattori esultarono come ormai non succedeva da tanto tempo. Qualcosa di paragonabile può essere ripreso dalla famigerata applicazione della legge 219, che avrebbe dovuto disciplinare la ricostruzione del dopo sisma in Irpinia del 1980. All’ epoca arrivarono in Campania e dintorni fiumi di denaro elargito dallo Stato con mano larga e, in diversi casi, con superficialità. Anche allora magagne di ogni genere e specie non fecero avvertire di essere assenti. Al contrario, si assistette all’opera disinvolta di personaggi che affinarono ancor più la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tormentata storia quella del bonus legato al ripristino delle facciate. Partito con il piede sbagliato, quel mostro legislativo starebbe arrivando al traguardo in un modo che definire bizzarro è ancora un complimento. In effetti l’intera vicenda della sua attività ebbe inizio con il governo Conte, quando sia i costruttori che i malfattori esultarono come ormai non succedeva da tanto tempo. Qualcosa di paragonabile può essere ripreso dalla famigerata applicazione della legge 219, che avrebbe dovuto disciplinare la ricostruzione del dopo sisma in Irpinia del 1980. All’ epoca arrivarono in Campania e dintorni fiumi di denaro elargito dallo Stato conlarga e, in diversi casi, con superficialità. Anche allora magagne di ogni genere e specie non fecero avvertire di essere assenti. Al contrario, si assistette all’opera disinvolta di personaggi che affinarono ancor più la ...

