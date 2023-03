Superbonus: Marattin, 'da governo inaudita cialtronata' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “inaudita cialtronata del governo in extremis sul DL cessione crediti: chi nel 2022 è incapiente (cioè non riesce a scaricare dalle tasse tutto il credito d'imposta), avrà in cambio un Btp. Ma nel 2028, sei anni dopo. E senza prevedere la copertura nel 2028: le emissioni di debito pubblico, ci dice adesso il sottosegretario Freni, rimangono invariate. Significa che il governo del 2028, il primo della prossima legislatura, si troverà un buco le cui proporzioni ora non sono determinabili”. Lo scrive sui social Luigi Marattin, capogruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe in Commissione Bilancio alla Camera. "Abbiamo chiesto al governo di ritirare la norma. Oppure, in subordine, emettere il Btp subito, e non nel 2028. Così eviterebbero di scaricare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “delin extremis sul DL cessione crediti: chi nel 2022 è incapiente (cioè non riesce a scaricare dalle tasse tutto il credito d'imposta), avrà in cambio un Btp. Ma nel 2028, sei anni dopo. E senza prevedere la copertura nel 2028: le emissioni di debito pubblico, ci dice adesso il sottosegretario Freni, rimangono invariate. Significa che ildel 2028, il primo della prossima legislatura, si troverà un buco le cui proporzioni ora non sono determinabili”. Lo scrive sui social Luigi, capogruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe in Commissione Bilancio alla Camera. "Abbiamo chiesto aldi ritirare la norma. Oppure, in subordine, emettere il Btp subito, e non nel 2028. Così eviterebbero di scaricare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pensioniamoci : @marattin Con tutte le storture del caso “l’innalzamento (reale e non potenziale) del tasso di crescita potenziale… - paolobucci68 : @davidefaraone vediamo anche il suo nome tra coloro che hanno approvato la conversione in legge del decreto rilanci… - paolobucci68 : @Cesco_Cele @Corriere @lucfontana che facciano i casini e poi vengano a dire ogni giorno a Meloni che trovi soluzio… - fabio_bosetti : @marattin Proporrei di far leggere al marziano i recenti Tweet di Marattin in materia di superbonus, spiegando che… - paolobucci68 : @Pabos0 @CarloCalenda Italia viva con conte2 ha votato in parlamento la conversione del decreto rilancio con dentr… -

Appalti, bollette, concorrenza: governo al lavoro sui dossier più caldi Palazzo Chigi, come risaputo, considera il superbonus uno strumento gravoso, che pesa sulla tenuta ... a prima firma Piero De Luca, e da Azione - Italia viva, a prima firma Luigi Marattin. Una ... Meloni - Schlein, un incontro/scontro tanto atteso quanto scontato Luigi Marattin (Azione - IV) ha invece chiesto alla premier quando il governo intenda ratificare il ... Ovviamente è stato subito scontro anche sul superbonus , con Giorgia Meloni a sottolineare che 'il ... Meloni nell'arena Montecitorio, da migranti a fisco: 'Rivendico scelte fatte' ... 'bacchetta' il premier, il renziano Luigi Marattin stigmatizza la 'non risposta' avuta da Meloni ... risponde tirando in ballo il superbonus, misura cara ai grillini e uscita malconcia dai primi mesi ... Palazzo Chigi, come risaputo, considera iluno strumento gravoso, che pesa sulla tenuta ... a prima firma Piero De Luca, e da Azione - Italia viva, a prima firma Luigi. Una ...Luigi(Azione - IV) ha invece chiesto alla premier quando il governo intenda ratificare il ... Ovviamente è stato subito scontro anche sul, con Giorgia Meloni a sottolineare che 'il ...... 'bacchetta' il premier, il renziano Luigistigmatizza la 'non risposta' avuta da Meloni ... risponde tirando in ballo il, misura cara ai grillini e uscita malconcia dai primi mesi ... Superbonus: Marattin, 'da governo inaudita cialtronata' Il Tirreno Il Tirreno Superbonus: Marattin, ‘da governo inaudita cialtronata’ Lo scrive sui social Luigi Marattin, capogruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe in Commissione Bilancio alla Camera. “Abbiamo chiesto al governo di ritirare la norma. Oppure, in subordine, ... Lo scrive sui social Luigi Marattin, capogruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe in Commissione Bilancio alla Camera. “Abbiamo chiesto al governo di ritirare la norma. Oppure, in subordine, ...