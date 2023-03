Superbonus, Conte (M5s): 'E' un decreto scellerato che non offre soluzioni reali' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo Meloni sta provando a mettere delle toppe sul dl Superbonus, dopo il violento stop alle agevolazioni in materia edile. In Aula si discute sul nuovo provvedimento ma non c'è alcun ottimismo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo Meloni sta provando a mettere delle toppe sul dl, dopo il violento stop alle agevolazioni in materia edile. In Aula si discute sul nuovo provvedimento ma non c'è alcun ottimismo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Vero. I Partigiani erano disarmati. Combattevano contro l’invasore come Conte, con le parole e i superbonus. Ignora… - localteamtv : Roma, Conte sul no agli insulti degli esodati del superbonus contro Meloni e Governo: 'Capisco scoramento e rabbia,… - fattoquotidiano : Corteo degli esodati del Superbonus, Conte contro i cori: “Non siamo qui per insultare governo e Meloni, se continu… - PatriotaIl : RT @PaoloITA67: @morrissey700 @Michele20600106 @gladiatoremassi CRESCI BIMBO! Il M5S è presente da meno tempo ma ha fatto DANNI ENORMI alla… - IPredicatore : RT @PaoloITA67: @morrissey700 @Michele20600106 @gladiatoremassi CRESCI BIMBO! Il M5S è presente da meno tempo ma ha fatto DANNI ENORMI alla… -