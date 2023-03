Super Mario Bros Il Film, Chris Pratt: "La scena dopo i titoli di coda anticiperà la trama del sequel" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Super Mario Bros Il Film, ma Chris Pratt ha voluto anticipare ai fan l'arrivo di un potenziale sequel. I fan videoludici di tutto il mondo sono in attesa di Super Mario Bros. Il Film, progetto animato incentrato sull'idraulico più celebre al mondo. Secondo le prime proiezioni, il Film sembra destinato a battere il record di incassi stabilito da Sonic 2 nel primo weekend di programmazione nelle sale. L'entusiasmo è alle stelle e già si parla di un possibile sequel. Ad alimentare l'hype i fan ci ha pensato Chris Pratt, voce di Mario nella versione americana del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale diIl, maha voluto anticipare ai fan l'arrivo di un potenziale. I fan videoludici di tutto il mondo sono in attesa di. Il, progetto animato incentrato sull'idraulico più celebre al mondo. Secondo le prime proiezioni, ilsembra destinato a battere il record di incassi stabilito da Sonic 2 nel primo weekend di programmazione nelle sale. L'entusiasmo è alle stelle e già si parla di un possibile. Ad alimentare l'hype i fan ci ha pensato, voce dinella versione americana del ...

