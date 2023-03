Suolo pubblico e tavolini | controlli Polizia locale Napoli

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito deisul territorio delladieseguiti dal personale della Unità Operativa San Lorenzo per la verifica dei titoli autorizzativi dei Pubblici Esercizi, sono scaturite 23 diffide a non reiterare l’occupazione diai sensi della Legge n. 77 del 1997 e del Nuovo Regolamento didi Sicurezza Urbana. Nello specifico le sanzioni amministrative hanno riguardato l’occupazione abusiva di,e la violazione delle concessioni per il posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni. I verbali sono stati trasmessi al Servizio Sportello Unico Attività Produttive per i successivi adempimenti e per richiedere l’applicazione del nuovo Regolamento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domercoli : @VolpeReal Costi casa: lavastoviglie se gli utensili del pasto si sommano a quelli di ieri + tazzina caffè, se non… - gocciadifuoco : @dottorbarbieri Domanda se le strade sono suolo pubblico perche devo pagare un ente privato che le gestisce senza m… - pummarulella : @dottorbarbieri Nulla da eccepire,Mario sa bene che non c'e proprieta del veicolo,autostrade:proprieta privata su s… - CoratoLiveIt : Dehors, Confcommercio chiede al Comune esenzioni e riduzioni dell’imposta per occupazione suolo pubblico… - infoitinterno : Occupazione suolo pubblico, è scontro tra Comune e pubblici esercizi Confcommercio invoca l’intervento del Pref… -

Il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale è stato invece modificato " ha spiegato ancora Zangoli "...La lotta per ilnon è passata di moda, specie in Lombardia, dove al contrario si vuole ...Rimuovere i limiti alle assunzioni di personale significherebbe quindi rilanciare l'attività del...... alle tariffe relative all'occupazione died alle numerose problematiche inerenti i pubblici esercizi ed il commercio in generale la scrivente Organizzazione Confcommercio, nel ...

Suolo pubblico, scadono le tasse LA NAZIONE

Per il comune di Aversa non è più possibile occupare il suolo pubblico con dehors e tavolini: i commercianti sul piede di guerra per i mancati introiti.Documento Unico di Programmazione e al Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e ...