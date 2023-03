Sulla Cultura non si fa cassa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Con Pasqua alle porte cresce l’assalto allo straordinario patrimoniole e paesaggistico italiano, con moltissimi visitatori – soprattutto stranieri – disposti a spendere ben più di quanto costino i biglietti per accedere ai nostri musei. Così riparte il dibattito: qualche euro in più sugli importi stabiliti in Italia per le mostre e i palazzi storici – mediamente più a buon mercato rispetto all’estero – può fare la differenza? . Ecco perché l’incremento dei prezzi dei biglietti dei musei risulta così indigesto Per chi ha preso un volo dagli Stati Uniti o da una capitale europea certamente no, ma per molto altri sì. La visione ideologica dell’arte che parte dal condivisibile assunto che questa sia un bene dal carattere universale, non dunque appannaggio di una élite, è chiamata a fare i conti – su input del ministro Gennaro Sangiuliano (nella foto), che propone ...