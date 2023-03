Sul ring delle democrazie. Netanyahu a muso duro contro Biden, non desiste sulla riforma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel giorno in cui gli Usa organizzano il summit mondiale delle democrazie, Bibi e i suoi alleati respingono le ingerenze americane e fonti del suo partito fanno notare che presto potrebbe non essere più alla Casa Bianca. Intanto cercano consensi fuori e dentro il Parlamento per la riforma della giustizia Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel giorno in cui gli Usa organizzano il summit mondiale, Bibi e i suoi alleati respingono le ingerenze americane e fonti del suo partito fanno notare che presto potrebbe non essere più alla Casa Bianca. Intanto cercano consensi fuori e dentro il Parlamento per ladella giustizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Sul ring delle democrazie. Netanyahu a muso duro contro Biden, non desiste sulla riforma - Zona_Wrestling : WWE: Carmella tornerà sul ring in occasione di WrestleMania 39? - Frias56946262 : Tra pochi giorni finirà il suo regno e, sinceramente, mi dispiace. Un po' perché non credo molto in Rhodes, ma so… - RaiPortaaPorta : 'Sul ring sono una che danza, che balla'. #IrmaTesta, campionessa del mondo di boxe a #CinqueMinuti. Guarda??… - quaranta_vito : Quando scrivo che la F1 è un ??, nel mio #BastianContrario sul @il_ring , a questo mi riferisco ?? -