Suicide Squad: un'inedita e inquietante foto del Joker di Jared Leto riemerge su Twitter (Di mercoledì 29 marzo 2023) David Ayer, regista di Suicide Squad, continua la sua campagna per rilasciare la versione originaria e priva di tagli del suo film. Tra i personaggi più discussi e controversi di Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, c'è stato senza ombra di dubbio il Joker interpretato da Jared Leto. La nemesi di Batman ha avuto poche scene e, a detta del regista, è stato vittima dei numerosi tagli e delle interferenze da parte della Warner. Nel corso degli anni non si è fatto altro che parlare della fantomatica Ayer Cut e il regista continua a condividere sui social scatti inediti dalla sua versione del film. Anche questa volta l'immagine ritrae un Joker ancor più inquietante di quello visto sul grande … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) David Ayer, regista di, continua la sua campagna per rilasciare la versione originaria e priva di tagli del suo film. Tra i personaggi più discussi e controversi di, film del 2016 diretto da David Ayer, c'è stato senza ombra di dubbio ilinterpretato da. La nemesi di Batman ha avuto poche scene e, a detta del regista, è stato vittima dei numerosi tagli e delle interferenze da parte della Warner. Nel corso degli anni non si è fatto altro che parlare della fantomatica Ayer Cut e il regista continua a condividere sui social scatti inediti dalla sua versione del film. Anche questa volta l'immagine ritrae unancor piùdi quello visto sul grande …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Suicide Squad, Jared Leto più inquietante che mai nella nuova foto inedita di Joker - jmentecinefilo : 'Fast and Furious 10' incorpora a Jason Momoa ('Aquaman'), Daniela Melchior ('The Suicide Squad'), Rita Moreno ('W… - weefanmedia : New look dari Joker versi Jared Leto di deleted scene 'David Ayer's Suicide Squad' - NonMiAvreteMai5 : @MelgerTina @DavidPuente Claro, gli Azov l'ha portati Putin in Ucraina e l'occidente gli ha fatto il favore di adde… - maggiopfwku : Grupo Erik editores Suicide Squad Joker & Harley Quinn Poster, 4ZDYPF0 -