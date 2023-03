Sud Pontino / Ponte sul Garigliano, via libera dei lavori dalla Commissione della Regione Campania (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Commissione Valutazione di Incidenza appropriata della Regione Campania ha dato parere favorevole al progetto ”Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dell’impalcato esistente e nelle opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del Ponte sul fiume Garigliano, posto a collegamento tra la strada provinciale Maiano e la strada provinciale Lauro – Castelforte – Minturno” L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 29 marzo 2023) LaValutazione di Incidenza appropriataha dato parere favorevole al progetto ”Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dell’impalcato esistente e nelle opere di adeguamento sismico delle pile esistenti delsul fiume, posto a collegamento tra la strada provinciale Maiano e la strada provinciale Lauro – Castelforte – Minturno” L'articolo Temporeale Quotidiano.

