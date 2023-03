Su Paramount+ “STAR TREK | STRANGE NEW WORLDS” E “STAR TREK | LOWER DECKS”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #StarTrek - #LowerDecks e #StrangeNewWorlds ottengono il rinnovo da parte di #Paramount+ - marcoreggio : Star Trek: Strange New Worlds 3 ci sarà! Paramount+ rinnova la Serie TV e svela la Data di Uscita della 2ª - huchukato : @sister_asterias Fatti Paramount+ che è la piattaforma ufficiale per tutto Star Trek ?? - OperaSpaziale : Star Trek Picard 3 Episodio 6: Il Bounty - recensione puntata in streaming da oggi su Paramount+ e Amazon Prime Vid… - inecaras : RT @Fantascienzacom: Star Trek Sezione 31 si farà: Alex Kurtzman ha confermato che la serie con protagonista l’attrice premio Oscar è sempr… -

Sarah Michelle Gellar è un'icona. Ora lo certifica anche un premio. Ladi Buffy l'ammazzavampiri , attualmente nel cast della nuova serie fenomeno di+ Wolf Pack , riceverà l' Icon Award di quest'anno al Canneseries , l'importante Festival Internazionale ...+ ha annunciato il rinnovo di due delle serie che compongono l'universo televisivo diTrek : Strange New Worlds e Lower Decks . I due show ritorneranno con la seconda e la quarta ...+, Scream eTrek: Strange New Worlds sono i titoli più visti sulla piattaforma In precedenza, era stato comunicato che Strange New Worlds e Lower Decks avrebbero avuto un crossover. L'...

Un sacco di spettacoli di Star Trek sono stati rinnovati dalla Paramount Gamereactor Italia

with the star playing somewhat against type. Pine’s Elgin is the ‘planner’ of the group as they head on their campaign (Picture: Aidan Monaghan/Paramount Pictures) … Probably best to watch out for her ...Ready or Not star Samara Weaving has been cast in the lead role of an ‘80s-set action thriller titled Bella, which is set up at Paramount Pictures. The movie is being directed by Larysa Kondracki ...