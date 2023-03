Studio Ghibli | il presidente Koji Hoshino dà le dimissioni dopo uno scandalo sull' uso dei fondi della società

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scharriott : @procurandonenom Studio Ghibli e The Rose! - botanical_kyoko : DAQUELE FILME LA DO STUDIO GHIBLI - SZB00_ : @procurandonenom café, studio Ghibli e fotografia - HeathenReek : @ilragazzotopo Io ti consiglio i film animati dello studio ghibli allora, con “Si alza il vento” piangi che non hai un idea ???? - ZutiikZ : La playlist studio ghibli… -

Loè al centro di uno scandalo che ha portato il presidente Koji Hoshino ad abbandonare il suo incarico e a lasciare la società. L'addio avverà nel mese di giugno e i motivi alla base della ...... una grafica in stile anime ispirata allo, con una palette vivace stile The Legend of Zelda: Breath of the Wild , e una colonna sonora davvero di impatto. Aprire il menu di gioco e ...Mika and The Witch's Mountain Con lo stile che si rifà a quello dello, questo titolo è un simulatore di vita fantasy che ci è stato mostrato in azione durante il Future Games Show. ...

Takahata Isao, l'altro volto dello Studio Ghibli Eroica Fenice

Dopo i selfie pubblicati sui social che li ritraevano in pose ambigue con alcune statue del Ghibli Park, i tre visitatori si sono scusati pubblicamente.I film d’animazione giapponese nell’ultimo anno hanno particolarmente invaso la piattaforma di Netflix, non soltanto con un arricchimento del catalogo con i titoli a marchio Studio Ghibli. Andiamo a s ...