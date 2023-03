Studenti sfrattati da settembre | in 1 600 ancora senza sede

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHanno atteso per sei mesi ma ora i 1600dell’istituto superiore “Marconi” di Giugliano non sanno più a chi rivolgersi. Sono scesi più volte in piazza ma le loro proteste non hanno sortito il risutato sperato. Ed ora – con l’avvicinarsi degli esami di stato – già pensano a nuove proteste. Dascorso non hanno più unaperchè sono statidallo storico edificio di via Basile che è inagibile ed hanno dovuto seguire le lezioni solo di pomeriggio, ospitati in altre 4 scuole di Giugliano. Per mesi hanno atteso che la Città Metropolitana provvedesse a trovare delle soluzioni altrnative. L’ex Provincia di Napoli ha individuato una primaalternativa in via Pirozzi che però è insufficiente: sono appena 25 aule a fronte di 60 che ne servirebbero. Per ...