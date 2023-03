Studenti puniti per Meloni e Valditara a testa in giù. E hanno pure il coraggio di frignare: “Ci umiliano” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Punizione esemplare per gli Studenti che a Milano avevano esposto fuori dal Liceo Carducci i cartonati del premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù. Dieci giorni di sospensione e 18 ore suddivise in educazione civica e attività socialmente utili. A dare notizia dell’iter che ha portato l’istituto a stabilire questa punizione è un comunicato del collettivo della scuola Mille Papaveri Rossi. Che però frignano: secondo gli Studenti qualcosa è sfuggito di mano nell’applicazione delle sanzioni. Secondo il collettivo i lavori svolti dagli Studenti si svolgono in un clima “umiliante”. Si lamentano pure. Meloni a testa in giù, Studenti puniti: il collettivo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Punizione esemplare per gliche a Milano avevano esposto fuori dal Liceo Carducci i cartonati del premier Giorgiae del ministro dell’Istruzione, Giuseppe, ain giù. Dieci giorni di sospensione e 18 ore suddivise in educazione civica e attività socialmente utili. A dare notizia dell’iter che ha portato l’istituto a stabilire questa punizione è un comunicato del collettivo della scuola Mille Papaveri Rossi. Che però frignano: secondo gliqualcosa è sfuggito di mano nell’applicazione delle sanzioni. Secondo il collettivo i lavori svolti daglisi svolgono in un clima “umiliante”. Si lamentanoin giù,: il collettivo ...

