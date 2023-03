“Striscia la Notizia”, Gerry Scotti parla della sua esperienza come conduttore del Tg satirico (Di mercoledì 29 marzo 2023) News tv. . Tra i volti storici del noto Tv satirico di Canale 5 c’è sicuramente quello di Gerry Scotti. Da qualche tempo l’artista è tornato dietro al bancone di Striscia la Notizia in coppia con Francesca Manzini, ma dal prossimo 3 aprile ricomporrà la storica coppia di Striscia con Michelle Hunziker. Il noto conduttore Tv ha parlato di questa sua esperienza nel programma di Antonio Ricci in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.



Leggi anche: “Striscia La Notizia”, Jimmy Ghione pestato di botte: cos’è successo Leggi anche: “Striscia la Notizia”, Rai nei guai dopo Sanremo? Quanto costeranno le follie di Fedez, Rosa Chemical e Blanco Leggi anche: Marco ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) News tv. . Tra i volti storici del noto Tvdi Canale 5 c’è sicuramente quello di. Da qualche tempo l’artista è tornato dietro al bancone dilain coppia con Francesca Manzini, ma dal prossimo 3 aprile ricomporrà la storica coppia dicon Michelle Hunziker. Il notoTv hato di questa suanel programma di Antonio Ricci in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.Leggi anche: “La”, Jimmy Ghione pestato di botte: cos’è successo Leggi anche: “la”, Rai nei guai dopo Sanremo? Quanto costeranno le follie di Fedez, Rosa Chemical e Blanco Leggi anche: Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Curioso ma vero: al bar dell'Agenzia delle Entrate non fanno gli scontrini. La troupe di 'Striscia la Notizia', gui… - fanpage : Il bar dell’Agenzia delle Entrate non fa gli scontrini: botte e spintoni a Jimmy Ghione e la troupe di Striscia la… - GaspareStabile : Il bar dell'Agenzia delle Entrate si è messo a fare #scontrini: la svolta dopo l'intervento di Striscia la Notizia… - FQMagazineit : Il bar dell’Agenzia delle Entrate si è messo a fare scontrini: la svolta dopo l’intervento di Striscia la Notizia - ilpirux : @mindgap_1 @LegaSalvini Infatti striscia la notizia sta facendo in modo che lo sia, visto che tutte le prove raccol… -