Stretta sulle aggressioni, stop all'esclusività e aumenti Nel Dl Energia la svolta per infermieri e mondo sanitario (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche, con una nota, accoglie con soddisfazione le misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri in materia sanitaria, inserite nel cosiddetto Dl Energia. In particolare, era da tempo auspicata l'abolizione strutturale del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie, che consentirà agli infermieri dipendenti di esercitare la libera professione senza restrizioni di orario. Un primo passo per aumentare le ore di assistenza sul territorio, anche in considerazione dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La possibilità per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al comparto sanità di svolgere attività libero professionale anche presso strutture diverse da quella di appartenenza al di fuori dell'orario di servizio ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professionistiche, con una nota, accoglie con soddisfazione le misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri in materia sanitaria, inserite nel cosiddetto Dl. In particolare, era da tempo auspicata l'abolizione strutturale del vincolo diper le professioni sanitarie, che consentirà aglidipendenti di esercitare la libera professione senza restrizioni di orario. Un primo passo per aumentare le ore di assistenza sul territorio, anche in considerazione dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La possibilità per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al comparto sanità di svolgere attività libero professionale anche presso strutture diverse da quella di appartenenza al di fuori dell'orario di servizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ? Stretta sulle farine d'insetti: l'Italia vara 4 decreti. Ok ad un'etichetta con provenienza del prodotto, rischi… - FedericoFalcett : @boni_castellane Il problema non sono gli stati uniti d'america oppure i cittadini Ma chi comanda l'America E que… - infoitinterno : Stretta sulle violenze contro il personale sanitario - infoitsalute : Aumenti per medici e infermieri di pronto soccorso e stretta sulle aggressioni - infoitsalute : Aumenti per medici e infermieri di pronto soccorso e stretta sulle aggressioni -