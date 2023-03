Stranizza d' amuri raccontata da Beppe Fiorello nel suo nuovo film

(Di mercoledì 29 marzo 2023) C'è questa Sicilia arcaica, remota, nella preziosa narrazione dipanata da, per la prima volta alla regia cond'. Il, al cinema, racconta la storia di due ragazzi siciliani di sedici anni che, in una maniera imprevista ed imprevedibile, s'innamorano. Solo che il loro amore, in un paese di provincia degli anni Ottanta, non sembra essere una cosa ben accetta. Gianni, apostrofato come Giannina dai compagni del bar - lavora con il patrigno in un'officina. La madre -che non vede il marito da anni o forse non l'ha mai nemmeno avuto - vive sotto scacco di questa situazione di disagio. Abita in una casa non sua, in una vita che non le appartiene abbastanza. E con un figlio, Gianni appunto, uscito dal riformatorio dove alloggiava fors'anche perchè in paese il suo nome era già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigitesta87 : “Stranizza d'amuri” è un film di una dolcezza straziante. Complimenti e grazie a @BeppeFiorello. E voi regalatevelo… - franceponine : Ho pochi principi ai quali mi affido completamente. Questo significa che io voglio TANTISSIMO andare a vedere Stran… - eramalice : scoperto che hanno tolto stranizza d'amuri dal cinema minuscolo in cui volevo andare,,,,, ora se voglio vederlo devo andare a bari ?? - 24emilia : RT @Fangareggi: Trovo furbesca e sgradevole la citazione di un capolavoro del maestro Battiato, Stranizza d’amuri, a meri fini commerciali,… - DukeOfSuffolk : La colonna sonora di Stranizza d’Amuri è stupenda -

Intanto dal 23 marzo l'attore è al cinema con il filmd', di cui è regista. Fiorello, il fratello svela un segreto: 'Tra di noi non ci chiediamo mai favori' Ha raccontato che il suo ...... il momento della libertà viene avvertito dal pubblico entrando pienamente dentro il pezzo, creando un'unione tra l'interprete ed il pubblico"D'(di Franco Battiato) 'Ndo vadduni da ...C'è grande attesa per Giuseppe Fiorello che sarà ospite del Cinema Rosebud sabato 1 aprile alle ore 18.30 per la presentazione did', film che segna il suo esordio al lungometraggio.d'ci porta nel giugno del 1982 in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio. Qui, ...

Dov’è stato girato Stranizza d’Amuri Tutti i luoghi del film di Beppe Fiorello Sicilia Fan

In sala "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello, "Él" di Luis Buñuel, "Perugino. Rinascimento immortale" di Giovanni Piscaglia e "Innesti" di Sandro Bozzolo Ricordiamo l'appuntamento di domani, ...Il suo esordio come regista! Giuseppe Fiorello arriva con il suo primo film ”Stranizza d’amuri” nelle sale e, parallelamente, torna anche come protagonista di una nuova interessante docu-fiction ”I ...