Stramaccioni | «Lautaro Martinez? Migliori in una cosa! Kovacic | rammarico Inter»

Stramaccioni ha parlato a tutto tondo di varie questioni legate all'Inter, tra cui di Lautaro Martinez e dell'ex nerazzurro Mateo Kovacic. Le sue considerazioni MIGLIORAMENTI ? Intervenuto sul podcast Ultimo Uomo, Andrea Stramaccioni ha parlato così del Toro: «Lautaro Martinez? L'ho ritrovato cresciutissimo, i giocatori mi piace vederli dal vivo. Maturo, consapevole del suo ruolo, più leader. Come tutti gli argentini post Mondiale è ritornato con un'energia positiva importante. Bravo a farsi trovare sempre pronto con la Nazionale, soprattutto in finale. Ha contribuito al risultato finale. Per l'Inter è un giocatore importante. Dopo Bologna, ha parlato da vero leader. Migliorare? Il suo profilo migliore è questa sua ...

