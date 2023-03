Strage di Nashville, Joe Biden e la battuta sul gelato. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 29 marzo 2023) «È vera la storia di Biden che scherzava parlando di gelati nella conferenza stampa sulla Strage di Nashville?» ci domanda un utente via Whatsapp. Non si tratta di un deep fake, il video che circola online è reale, targato Fox News, e le parole sono effettivamente sue, ma come capita spesso è stato omesso il contesto: non si trattava affatto di una conferenza stampa sulla Strage. Per chi ha fretta L’intervento di Biden riguarda un summit con le imprenditrici americane alla Casa Bianca. Non si tratta affatto di una conferenza stampa sulla Strage di Nashville, ma di un evento programmato da tempo. Biden parla della Strage un minuto dopo la sua introduzione all’evento, iniziato dai presenti e dalle rappresentanti con un tono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «È vera la storia diche scherzava parlando di gelati nella conferenza stampa sulladi?» ci domanda un utente via Whatsapp. Non si tratta di un deep fake, il video che circola online è reale, targato Fox News, e le parole sono effettivamente sue, ma come capita spesso è stato omesso il contesto: non si trattava affatto di una conferenza stampa sulla. Per chi ha fretta L’intervento diriguarda un summit con le imprenditrici americane alla Casa Bianca. Non si tratta affatto di una conferenza stampa sulladi, ma di un evento programmato da tempo.parla dellaun minuto dopo la sua introduzione all’evento, iniziato dai presenti e dalle rappresentanti con un tono ...

