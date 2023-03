Strage di Corinaldo, chiamato Fedez in tribunale per la testimonianza: “Scenario peggiore quella notte” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fedez è stato chiamato a testimoniare in aula per il terribile incidente avvenuto nella discoteca di Corinaldo. Cosa ha dichiarato? Quando un famoso personaggio pubblico viene chiamato all’appello in tribunale, ovviamente tutti quanti iniziano a domandarsi che cosa sia successo e come mai sia stato coinvolto nel processo. A primo impatto potrebbe sembrare che sia il protagonista della vicenda in questione, ma a volte è necessaria soltanto la testimonianza per riuscire a ricostruire i fatti di un determinato evento, motivo per cui è essenziale che venga fatta il prima possibile. Fedez è stato chiamato a testimoniare (ANSA) – Formatonews.itÈ questo il caso di Fedez, famoso rapper italiano che è stato “ospite” al ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 marzo 2023)è statoa testimoniare in aula per il terribile incidente avvenuto nella discoteca di. Cosa ha dichiarato? Quando un famoso personaggio pubblico vieneall’appello in, ovviamente tutti quanti iniziano a domandarsi che cosa sia successo e come mai sia stato coinvolto nel processo. A primo impatto potrebbe sembrare che sia il protagonista della vicenda in questione, ma a volte è necessaria soltanto laper riuscire a ricostruire i fatti di un determinato evento, motivo per cui è essenziale che venga fatta il prima possibile.è statoa testimoniare (ANSA) – Formatonews.itÈ questo il caso di, famoso rapper italiano che è stato “ospite” al ...

