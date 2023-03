Storia vera dell'Asso degli assi con 34 vittorie aeree, record tra i piloti italiani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rai 1 celebra stasera alle 21.30 i cento anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare con I cacciatori del cielo. Storia di Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), l’aviatore soprannominato Asso degli assi per i successi durante la Prima guerra mondiale: 34 vittorie aeree, record tra i piloti italiani, un vero eroe nazionale. Beppe Fiorello: fiction, cinema, Stranizza d’amuri guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rai 1 celebra stasera alle 21.30 i cento anni dalla nascita’Aeronautica Militare con I cacciatori del cielo.di Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), l’aviatore soprannominatoper i successi durante la Prima guerra mondiale: 34tra i, un vero eroe nazionale. Beppe Fiorello: fiction, cinema, Stranizza d’amuri guarda le foto Leggi anche ...

