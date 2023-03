Stop al greenwashing in etichetta | cosa vuole fare l’Ue

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Commissione Ue ha annunciato nei giorni scorsi l’introduzione di nuove norme più rigorose per individuare coloro che fanno dichiarazioni false riguardo alla sostenibilità dei prodotti. L’obiettivo è quello di stabilire standard uniformi a livello europeo per evitare la proliferazione di etichette ambientali pubbliche e private che creano più confusione che altro tra i consumatori. Inoltre, la proposta di Direttiva sui Green Claims prevede anche maggiori dettagli sull’uso delle compensazioni di carbonio, al fine di contrastare ilin. Green Claims: vantaggi per le imprese sostenibili Le nuove norme introdotte dalla Commissione Ue sulle dichiarazioni ambientali, definite “Green Claims“, non solo tuteleranno i consumatori dall’acquisto di prodotti con false dichiarazioni ambientali, ma anche le imprese che si impegnano ...

