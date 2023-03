Stop al cibo sintetico in Italia, Scillaci: “Non ci sono studi scientifici sugli effetti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo Italiano dice no ai cibi sintetici. Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di legge a firma del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Salute Orazio Schillaci. Coldiretti festeggia Gli operatori del settore alimentare non potranno impiegare o vendere bevande e mangimi prodotti da colture cellulari o derivanti da animali vertebrati. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governono dice no ai cibi sintetici. Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di legge a firma del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Salute Orazio Schillaci. Coldiretti festeggia Gli operatori del settore alimentare non potranno impiegare o vendere bevande e mangimi prodotti da colture cellulari o derivanti da animali vertebrati. La L'articolo proviene da Inews24.it.

