Stop ai cellulari anche per i docenti e ATA durante l’orario di servizio. La preside: “Un elemento di distrazione” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Niente cellulari in classe. E non solo per gli studenti. Ma anche per gli insegnanti e il resto del personale scolastico. Si tratta delle indicazioni contenute in una circolare della preside di un istituto nel casertano. L’iniziativa, riporta Il Messaggero, è stata presa “essendosi verificate – come si legge nella stessa circolare inviata a tutto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nientein classe. E non solo per gli studenti. Maper gli insegnanti e il resto del personale scolastico. Si tratta delle indicazioni contenute in una circolare delladi un istituto nel casertano. L’iniziativa, riporta Il Messaggero, è stata presa “essendosi verificate – come si legge nella stessa circolare inviata a tutto L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È un… - Marino884 : RT @sole24ore: ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È uno stop al… - orizzontescuola : Stop ai cellulari anche per i docenti e ATA. La preside: “Un elemento di distrazione” - giuliog : RT @sole24ore: ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È uno stop al… - ForzaMI67931706 : RT @sole24ore: ?? Vietato produrre in Italia alimenti derivati a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. È uno stop al… -