Stop a carne e cibi sintetici, multe fino a 60mila euro ai produttori (Di mercoledì 29 marzo 2023) Li chiamano ?fake food?, sono i cibi spesso a base vegetale che tentano di emulare quelli tradizionali, in grado di replicare gusto e consistenza. Il governo ha imposto uno Stop con un... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Li chiamano ?fake food?, sono ispesso a base vegetale che tentano di emulare quelli tradizionali, in grado di replicare gusto e consistenza. Il governo ha imposto unocon un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stop carne sintetica, Giorgia #Meloni: 'Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che… - ozdenozhan2 : RT @osamundR: documento. Stop quindi alla 'produzione e all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici', cioè 'costituiti, isol… - bernipasqu : Riformuliamo il cibo. Dal sì agli insetti al no alla carne sintetica - dirtyharry_83 : RT @ultimora_pol: Stop carne sintetica, Giorgia #Meloni: 'Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che pone l… - bizcommunityit : Stop alla carne sintetica, l'annuncio di Lollobrigida: «Siamo i primi al mondo, così tuteliamo la salute e le nostr… -