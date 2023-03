Stipendi dipendenti pubblici ad aprile 2023: ecco quando arrivano i pagamenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Sono state ufficializzate le date in cui verranno caricati gli Stipendi dei dipendenti pubblici per aprile 2023. L’INPS infatti ha già pubblicato il calendario per tali assegni, che riguarderà tutti i dipendenti impegnati nella pubblica amministrazione. Di seguito, vi proporremo tutte le giornate in cui verranno programmati i seguenti pagamenti dello Stipendio. Gli Stipendi dei dipendenti pubblici ecco i calendari che vedremo per i pagamenti: da lunedì 17 aprile è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione; da martedì 18 aprile è previsto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Sono state ufficializzate le date in cui verranno caricati glideiper. L’INPS infatti ha già pubblicato il calendario per tali assegni, che riguarderà tutti iimpegnati nella pubblica amministrazione. Di seguito, vi proporremo tutte le giornate in cui verranno programmati i seguentidelloo. Glideii calendari che vedremo per i: da lunedì 17è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione; da martedì 18è previsto il ...

