Stato di attuazione sul Pnrr | la relazione della Corte dei Conti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Le modifiche alla programmazione delle risorse previste dal, previsto da governo nell’ultima nota di aggiornamento al def, dovrebbero portare a un ‘ritardo’ degli investimenti effettuati, rispetto al cronoprogramma iniziale, di circa 15 miliardi di euro a fine 2023. Ladei, nellasullodidel, ricorda che la nadef 2022 ha rivisto la programmazione delle risorse, ferma restando la dimensione complessiva. Il nuovo piano ”contempla una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi complessivi”. Il recupero nel trend di spesa, secondo la scaletta del governo, ”avrà luogo a partire dal 2023, esercizio nel quale è prevista un’accelerazione, rispetto ...

“Mettiamoci in riga o ci taglieranno i fondi” avverte il ministro Fitto avvertendo i colleghi di Governo sui ritardi nell’attuazione del PNRR – I mercati e l’Europa ci guardano Allarme PNRR: solo il 6 ...Per la prima volta il ministro Fitto ammette che saranno mancati alcuni obiettivi da qui al 2026. Dombrovskis fa sapere che non sono concesse proroghe. Il ...