«State alla larga», rivolta contro i turisti inglesi ad Amsterdam: basta con la droga e il sesso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Niente turisti inglesi ad Amsterdam. Soprattutto se sono giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni. È proprio a loro che si rivolge la città olandese, impegnata a scrollarsi di dosso l'immagine della capitale europea del sesso e della droga, in una campagna pubblicitaria ad hoc. «State alla larga», sono i messaggi online delle autorità locali che descrivono i rischi di un uso eccessivo di alcolici e di droghe in una città dove i coffee shop possono sì vendere quantità limitate di cannabis, ma sotto regole rigidissime. E non possono servire alcolici ai minorenni. I turisti inglesi ad Amsterdam "beccati" nei video Video diffusi su Internet mostrano invece giovani turisti ...

