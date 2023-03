Stasera c' è Cattelan è riuscito nell' impossibile

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il late show di Rai2 condotto da Alessandroa mettere in piedi un salotto che potrebbe in futuro dare del filo da torcere a Che tempo che fa, e questo è un piccolo miracolo

Un'inedita coppia per commentare l'edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023 . Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi , come svelato ieri sera durante la trasmissionec'è, il late show di Alessandroin onda su Rai 2 , ad accompagnare i telespettatori italiani nella tre giorni di Liverpool che vede come portabandiera per il nostro Paese ...L'annuncio a 'c'è' Ci sarà Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi nel commento dell'Eurovision Song Contest 2023. L'annuncio lo ha fatto lo stesso speaker radiofonico e conduttore televisivo ...L'annuncio è stato dato ieri sera durante la trasmissionec'è, il late show di Alessandroin onda su Rai 2. Toccherà a loro accompagnare i telespettatori italiani nella tre ...

Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato ieri sera durante la trasmissione "Stasera c'è Cattelan", il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad accompagnare i telespettatori ...A Stasera c'è Cattelan è lo stesso Alessandro a mettersi in gioco, e, credeteci sulla parola, non è mai una cosa così scontata visto che siamo spesso abituati ad assistere alle prodezze di conduttori ...