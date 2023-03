Startup elettriche - La bolla è scoppiata | l' ultima a licenziare è la Lucid

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladelle" è ormaie non lo dimostra solo l'andamento negativo sui listini delle tante realtà americanete come "anti-Tesla" o "la Tesla del futuro": la prova ancora più lampante, infatti, arriva dai sempre più frequenti annunci su un taglio consistente della forza lavoro. L'è la, intenzionata acirca 1.300 lavoratori, pari al 18% dell'intero organico, nel quadro di un programma di ristutturazione che dovrebbe concludersi entro la fine del secondo trimestre., Rivian e le altre. Il taglio non deve sorprendere. L'azienda ha annunciato l'avvio di una nuova strategia di gestione della stuttura dei costi a fine febbraio, in concomitanza con la pubblicazione di conti ...