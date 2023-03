Star Trek: Strange New Worlds, Lower Decks e Prodigy rinnovate da Paramount+ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Paramount+ continua la sua avventura nel mondo di Star Trek rinnovando Strange New Worlds e le serie animate Lower Decks e Prodigy Dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata la notizia ufficiale: Paramount+ ha rinnovato tre serie legate al mondo di Star Trek. La piattaforma streaming ha annunciato la terza stagione di Star Trek: Strange News Worlds e il ritorno delle serie animate Lower Deks e Prodigy, che avranno, rispettivamente, una quinta ed una seconda stagione. Paramount+ ha fissato anche la data in cui saranno distribuite due delle tre serie rinnovate. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023)continua la sua avventura nel mondo dirinnovandoNewe le serie animateDopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata la notizia ufficiale:ha rinnovato tre serie legate al mondo di. La piattaforma streaming ha annunciato la terza stagione diNewse il ritorno delle serie animateDeks e, che avranno, rispettivamente, una quinta ed una seconda stagione.ha fissato anche la data in cui saranno distribuite due delle tre serie. ...

