Stadio Milano, il comitato per il referendum vince il ricorso contro il Comune (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione di non fare i referendum popolari sullo Stadio San Siro è stata "illegittima". Il Tribunale civile di Milano ha dichiarato "l'illegittimità della decisione" con cui il Collegio dei Garanti nominati dal Comune lo scorso 26 luglio ha rigettato le proposte avanzate dal 'comitato Promotore del referendum X San Siro', che chiedeva di interpellare i cittadini sul progetto di Milan e Inter per un nuovo impianto al posto dello storico Meazza. Il giudice della prima sezione civile, Nicola Di Plotti, ha dato ragione al ricorso presentato dal comitato, difeso dagli avvocati Veronica Dini e Felice Besostri, sostenendo il diritto "a vedere sottoposta all'esame popolare la propria proposta (quesito propositivo), così come quella di cui al quesito ...

