Stadio Milano, il comitato per il referendum vince il ricorso contro il Comune: “La partita è riaperta”. “Monito anche per futuri progetti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione di non fare i referendum popolari sullo Stadio San Siro è stata “illegittima“. La sentenza del Tribunale civile di Milano è un punto a favore del comitato Promotore del referendum X San Siro e segna uno spartiacque nella lunga trattativa per un nuovo Stadio di Milan e Inter. Da un lato, infatti, impone a Palazzo Marino di rivalutare la richiesta di un referendum sul progetto dei due club per un nuovo impianto al posto dello storico Meazza. Dall’altro, anche rispetto alle voci di un nuovo progetto rossonero a La Maura, diventa “un Monito per il futuro” perché, spiega a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Veronica Dini, “la sentenza chiarisce che se domani ci sarà un altro progetto, i referendum si possono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione di non fare ipopolari sulloSan Siro è stata “illegittima“. La sentenza del Tribunale civile diè un punto a favore delPromotore delX San Siro e segna uno spartiacque nella lunga trattativa per un nuovodi Milan e Inter. Da un lato, infatti, impone a Palazzo Marino di rivalutare la richiesta di unsul progetto dei due club per un nuovo impianto al posto dello storico Meazza. Dall’altro,rispetto alle voci di un nuovo progetto rossonero a La Maura, diventa “unper il futuro” perché, spiega a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Veronica Dini, “la sentenza chiarisce che se domani ci sarà un altro progetto, isi possono ...

