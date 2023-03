Stadi di Firenze e Venezia coi soldi del Pnrr. La Ue chiede approfondimento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche l'Unione Europea finisce col parlare degli Stadi italiani. Sotto la lente della Commissione sono finite in particolare le ristrutturazioni del Franchi di Firenze e la costruzione del nuovo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche l'Unione Europea finisce col parlare degliitaliani. Sotto la lente della Commissione sono finite in particolare le ristrutturazioni del Franchi die la costruzione del nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? #UE - Dopo le raccomandazioni delle istituzioni europee, il governo italiano sarebbe pronto a rimuovere i fondi… - repubblica : Gli stadi di Firenze e Venezia fuori dal Pnrr, il governo verso la rinuncia ai due cantieri [di Tommaso Ciriaco] - ignaziocorrao : In un momento in cui rischiamo di perdere 100 mld di euro per il #PNRR perché incapaci di spendere, pianificare e p… - sportli26181512 : Stadi di Firenze e Venezia coi soldi del Pnrr. La Ue chiede approfondimento: Stadi di Firenze e Venezia coi soldi d… - Fiorentina_ole : RT @repubblica: Gli stadi di Firenze e Venezia fuori dal Pnrr, il governo verso la rinuncia ai due cantieri. Ecco il piano alternativo http… -