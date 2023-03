Staccano la spina a un bimbo di 5 anni, la denuncia dei genitori: “I medici ridevano” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Muhammad Ayaan Haroon, 5 anni, di Sheffield, è morto a inizio marzo dopo anni di battaglie per la sua salute. I medici hanno dovuto staccargli la spina. Ed è qui, che i genitori decidono di denunciare, nonostante il dolore straziante per la perdita del figlio. Suo padre Rashid ha raccontato ai media inglesi di essere stato costretto a dire addio a suo figlio mentre, nella stessa stanza dell’ospedale in cui era ricoverato, i medici ridevano. A separare la famiglia da medici e infermiere, solo una sottile tenda. Il piccolo esalava l’ultimo respiro e l’equipe medica che lo aveva curato fino a quel momento, rideva. I vertici dell’ospedale hanno ora assicurano che indagheranno a fondo per verificare quanto sostenuto dalla famiglia Haroon. Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Muhammad Ayaan Haroon, 5, di Sheffield, è morto a inizio marzo dopodi battaglie per la sua salute. Ihanno dovuto staccargli la. Ed è qui, che idecidono dire, nonostante il dolore straziante per la perdita del figlio. Suo padre Rashid ha raccontato ai media inglesi di essere stato costretto a dire addio a suo figlio mentre, nella stessa stanza dell’ospedale in cui era ricoverato, i. A separare la famiglia dae infermiere, solo una sottile tenda. Il piccolo esalava l’ultimo respiro e l’equipe medica che lo aveva curato fino a quel momento, rideva. I vertici dell’ospedale hanno ora assicurano che indagheranno a fondo per verificare quanto sostenuto dalla famiglia Haroon.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabio_cazzadore : @SabrySocial Il primo é emissario diretto del nazi establishment americano, la seconda semplicemente canta come un… - Frank_Fadeout : La Next generetion butta via 2 punti come spesso gli accade Il problema è far giocare questi talenti da squadra e n… - barrymansixty1 : @MainiPiero @BarbaraCecioni Ah quello sicuro. Se gli USA staccano la spina degli aiuti per Kiev è finita. Ma questo… - TraniLiveIt : Amet, il necrologio di Fratelli d’Italia: “Il sindaco e la maggioranza staccano la spina, ennesimo scippo alla citt… - chichi_gianni : @ultimora_pol Lo farà perché questi sono ordini da eseguire, altrimenti vi staccano la spina... Siete solo marionette! -