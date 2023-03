Sposata da 10 anni con tre figli, poi la scoperta choc: “Mio marito è mio cugino” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si sono frequentati per quattro mesi, poi si sono sposati e dopo dieci anni di matrimonio – durante i quali hanno avuto anche tre figli – hanno scoperto di essere cugini: Celina Quinones vive in Colorado, negli Stati Uniti, ed ha scoperto di essere coniugata con un suo parente diretto soltanto dopo aver esaminato il suo albero genealogico. Entrambi si sono sottoposti al test prima di diffondere la notizia. La donna ne ha parlato sul suo account TikTok: “Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I miei figli e mio marito sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi”. Celina ha dichiarato che non tornerebbe indietro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si sono frequentati per quattro mesi, poi si sono sposati e dopo diecidi matrimonio – durante i quali hanno avuto anche tre– hanno scoperto di essere cugini: Celina Quinones vive in Colorado, negli Stati Uniti, ed ha scoperto di essere coniugata con un suo parente diretto soltanto dopo aver esaminato il suo albero genealogico. Entrambi si sono sottoposti al test prima di diffondere la notizia. La donna ne ha parlato sul suo account TikTok: “Ho sposato mionel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I mieie miosono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostrihanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi”. Celina ha dichiarato che non tornerebbe indietro ...

