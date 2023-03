Sport in tv oggi (mercoledì 29 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 29 marzo 2023) oggi, mercoledì 29 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci velocità, di Coppa Europa di sci freestyle e snowboard e dei Campionati Italiani di sci di fondo, il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l’EuroCup e molti altri ancora. Si disputerà questa sera alle 20.30 Modena-Knack Roeselare, match valido per la finale d’andata della CEV Cup 2022-2023 di volley. Al PalaPanini la squadra di Andrea Giani si gioca il primo dei due atti conclusivi della seconda competizione europea per club. Sempre alle 20.30 si giocherà ZAKSA-Perugia, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2022-2023 di volley. I campioni del mondo affronteranno i campioni d’Europa: i polacchi hanno vinto le ultime due edizioni della massima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023)292023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo di sci velocità, di Coppa Europa di sci freestyle e snowboard e dei Campionati Italiani di sci di fondo, il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l’EuroCup e molti altri ancora. Si disputerà questa sera alle 20.30 Modena-Knack Roeselare, match valido per la finale d’andata della CEV Cup 2022-2023 di volley. Al PalaPanini la squadra di Andrea Giani si gioca il primo dei due atti conclusivi della seconda competizione europea per club. Sempre alle 20.30 si giocherà ZAKSA-Perugia, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2022-2023 di volley. I campioni del mondo affronteranno i campioni d’Europa: i polacchi hanno vinto le ultime due edizioni della massima ...

