Spezia-Salernitana: arbitro, assistenti e var (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno Spezia-Salernitana, gara valida per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri,, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno, gara valida per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Spezia, nel mirino la Salernitana: Nzola squalificato, Maldini e Moutinho lavorano a parte - tvoggi : GRANATA: SPEZIA ED INTER DA SOLD OUT In attesa di avere notizie chiare e definitive circa l’iter da seguire per la… - Spezia_1906 : ?? La designazione arbitrale di #SpeziaSalernitana: al Picco dirige una garanzia, che in casa porta bene alle Aquil… - Spezia_1906 : ?? Rientrerà a ridosso della gara, ma c'è bisogno di lui ???? #SpeziaSalernitana è la grande occasione di #Shomurodov… - FantaCons : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 1-2 Inter-Fiorentina 3-1 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 2-1 Monza-Lazio 1-1 Spe… -