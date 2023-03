Sparatoria di Nashville, la killer 28enne aveva acquistato legalmente 7 fucili: “Soffre di disturbi emotivi” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante le perquisizioni nella casa in cui abitava, gli inquirenti hanno trovato due fucili d’assalto: un altro, Elizabeth Audrey Hale, lo ha portato con sé alla Covennat School di Nashville, e lo ha utilizzato per compiere una strage, l’ennesima in una scuola americana. Sei morti, tre bambini e tre adulti, compresa la preside dell’istituto e il custode. Altri quattro fucili sono passati per le sue mani, acquistati legalmente nel corso degli ultimi anni. Si indaga sul passato della killer 28enne per capire cosa possa averle fatto scattare il desiderio di vendetta verso quella che era stata la scuola frequentata da piccola. I suoi genitori hanno detto che assumeva dei farmaci per alcuni disturbi emotivi, non sapevano che possedesse delle armi. Non erano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Durante le perquisizioni nella casa in cui abitava, gli inquirenti hanno trovato dued’assalto: un altro, Elizabeth Audrey Hale, lo ha portato con sé alla Covennat School di, e lo ha utilizzato per compiere una strage, l’ennesima in una scuola americana. Sei morti, tre bambini e tre adulti, compresa la preside dell’istituto e il custode. Altri quattrosono passati per le sue mani, acquistatinel corso degli ultimi anni. Si indaga sul passato dellaper capire cosa possa averle fatto scattare il desiderio di vendetta verso quella che era stata la scuola frequentata da piccola. I suoi genitori hanno detto che assumeva dei farmaci per alcuni, non sapevano che possedesse delle armi. Non erano ...

