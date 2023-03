Spalletti da Don Merola: “Chi aiuta i bambini bisognosi, diventa forte come il Napoli” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Luciano Spalletti ha fatto visita alla Fondazione di Don Luigi Merola ‘A Voce d’e Creature’ a cui ha devoluto la somma del premio Berzot. Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha dimostrato ancora una volta la sua grande generosità. Dopo aver ricevuto il Premio Bearzot, da un valore di 5mila euro, ha deciso di devolverlo in beneficenza alla Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature”. Questa associazione si occupa di progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane, favorendo l’aggregazione sociale e l’integrazione culturale. Oggi, Spalletti ha fatto visita alle strutture della fondazione ed è stato accolto da oltre 150 bambini in festa per il suo arrivo. La visita è stata un’occasione per il tecnico azzurro di dispensare consigli ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lucianoha fatto visita alla Fondazione di Don Luigi‘A Voce d’e Creature’ a cui ha devoluto la somma del premio Berzot. Luciano, l’allenatore del, ha dimostrato ancora una volta la sua grande generosità. Dopo aver ricevuto il Premio Bearzot, da un valore di 5mila euro, ha deciso di devolverlo in beneficenza alla Fondazione di Don Luigi“A Voce d’’e Creature”. Questa associazione si occupa di progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane, favorendo l’aggregazione sociale e l’integrazione culturale. Oggi,ha fatto visita alle strutture della fondazione ed è stato accolto da oltre 150in festa per il suo arrivo. La visita è stata un’occasione per il tecnico azzurro di dispensare consigli ...

